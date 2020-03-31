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Koronavirüs seferberliği kapsamında çok sayıda kuruluş bir araya geldi

Türkiye koronavirüsle mücadele seferberliğine katıldı. Cezaevleri ve okullar atölye gibi çalışırken, üniversiteler aşı çalışmalarına hız verdi. Milli Savunma Bakanlığı ilaç, Savunma Sanayii ise solunum cihazı için kolları sıvadı
 31 Mart 2020 06:54
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Koronavirüs seferberliği kapsamında çok sayıda kuruluş bir araya geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri başta olmak üzere, doktorlar ve sağlık çalışanları koronavirüsle mücadelede en ön safta fedakarlıkları ile destan yazıyor. Hem hastalığın tespit edilmesinde, hem de hastaların iyileşmesine yardımcı olan sağlık çalışanlarının bu mücadelede ihtiyaç duyduğu maske, tulum, dezenfektan, ilaç, aşı, solunum cihazı gibi malzemeleri üretmek için tüm Türkiye ortak çalışma yürütüyor. Koronavirüsün daha büyük bir salgına dönüşmemesi için hükümetten yapılan "evde kal" çağrılarına sağduyuyla yaklaşan vatandaşlar da elini taşın altına koydu. Gönüllü kursiyerler ve mahkumlar maske-önlük üretirken, meslek lisesi öğrencileri de dezenfektan üretimi için okullarını mini atölyelere çevirdi. Savunma sanayii yerli solunum cihazı üretimine odaklanırken askeri ilaç fabrikası tedavide kullanılacak ilaçların muadili için kolları sıvadı. Üniversiteler aşı için çalışırken polis, jandarma ve zabıta ekipleri evlerinden çıkamayan yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyor.

MİLLİ MÜCADELE ÖRNEĞİ

*ASELSAN, Baykar gibi savunma sanayiinin öncü firmaları, medikal ürün üreten şirketlerle birlikte ortak projeler yürütüyor. Koronavirüs tedavisinde önemli yeri olan solunum cihazı eksiği yaşanmaması için çalışmalar hız kazandı.

*Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatı üzerine, bakanlığa bağlı fabrika ve dikimevlerinde maske üretimine hız verildi. Üretim miktarı 2 kat artırılarak günlük bez maske imalatı 400-500 bin seviyesine çıkarıldı. Bakanlığa ait ilaç fabrikası da Çin ve Japonya'da koronavirüse karşı etkili olduğu belirtilen ilacın muadilini üretmek için yoğun mesaide.

*Aşı geliştirmek için de üniversiteler yarışa girdi. Hacettepe, Ankara, Kayseri Erciyes Üniversiteleri ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi aşı için çalışma başlattı.

*Cezaevlerinde kalan hükümlüler ayda 1,5 milyon maskenin yanında tek kullanımlık ameliyat önlüğü, sedye örtüsü gibi medikal tekstil ürünleri üretmeye başladı.

*Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 44 meslek ve anadolu teknik lisesi dezenfektan üretimine başladı. Nisan başına kadar üretim yapabilecek okul sayısı 100'e çıkacak. ?

Fazlı Şahan
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