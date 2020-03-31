Koronavirüs seferberliği kapsamında çok sayıda kuruluş bir araya geldi
|31 Mart 2020 06:54
|Yazdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri başta olmak üzere, doktorlar ve sağlık çalışanları koronavirüsle mücadelede en ön safta fedakarlıkları ile destan yazıyor. Hem hastalığın tespit edilmesinde, hem de hastaların iyileşmesine yardımcı olan sağlık çalışanlarının bu mücadelede ihtiyaç duyduğu maske, tulum, dezenfektan, ilaç, aşı, solunum cihazı gibi malzemeleri üretmek için tüm Türkiye ortak çalışma yürütüyor. Koronavirüsün daha büyük bir salgına dönüşmemesi için hükümetten yapılan "evde kal" çağrılarına sağduyuyla yaklaşan vatandaşlar da elini taşın altına koydu. Gönüllü kursiyerler ve mahkumlar maske-önlük üretirken, meslek lisesi öğrencileri de dezenfektan üretimi için okullarını mini atölyelere çevirdi. Savunma sanayii yerli solunum cihazı üretimine odaklanırken askeri ilaç fabrikası tedavide kullanılacak ilaçların muadili için kolları sıvadı. Üniversiteler aşı için çalışırken polis, jandarma ve zabıta ekipleri evlerinden çıkamayan yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyor.
MİLLİ MÜCADELE ÖRNEĞİ
*ASELSAN, Baykar gibi savunma sanayiinin öncü firmaları, medikal ürün üreten şirketlerle birlikte ortak projeler yürütüyor. Koronavirüs tedavisinde önemli yeri olan solunum cihazı eksiği yaşanmaması için çalışmalar hız kazandı.
*Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatı üzerine, bakanlığa bağlı fabrika ve dikimevlerinde maske üretimine hız verildi. Üretim miktarı 2 kat artırılarak günlük bez maske imalatı 400-500 bin seviyesine çıkarıldı. Bakanlığa ait ilaç fabrikası da Çin ve Japonya'da koronavirüse karşı etkili olduğu belirtilen ilacın muadilini üretmek için yoğun mesaide.
*Aşı geliştirmek için de üniversiteler yarışa girdi. Hacettepe, Ankara, Kayseri Erciyes Üniversiteleri ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi aşı için çalışma başlattı.
*Cezaevlerinde kalan hükümlüler ayda 1,5 milyon maskenin yanında tek kullanımlık ameliyat önlüğü, sedye örtüsü gibi medikal tekstil ürünleri üretmeye başladı.
*Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 44 meslek ve anadolu teknik lisesi dezenfektan üretimine başladı. Nisan başına kadar üretim yapabilecek okul sayısı 100'e çıkacak. ?
Fazlı Şahan
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ordulu esnaf paraları 100 derecede kaynatıyor
31 Mart 2020 09:44
|Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan Fatih Terim yorumu
31 Mart 2020 09:15
|ABD'li sanatçıdan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek
31 Mart 2020 08:19
|Dijital partiler ekranları sallıyor
31 Mart 2020 07:56
|Beş bin biyolog talimat bekliyor
31 Mart 2020 07:55
|Ağrı'da doğalgaz boru hattında patlama
31 Mart 2020 07:44
|Hamile kadın Korona'dan vefat etti, bebeği ameliyatla kurtarıldı
31 Mart 2020 06:59
|Yurdun bazı bölgelerinde sağanak yağışlı geçecek - Haritalı
31 Mart 2020 06:30
|Türkiye'nin corona virüsle mücadelesi! Son 24 saatte neler yaşandı?
31 Mart 2020 00:35
|Muslera ve eşinden Gazi Üniversitesi'ne ekipman desteği
30 Mart 2020 23:17