PÜİS: Nöbetçi istasyon uygulamasına geçilsin
|31 Mart 2020 07:15
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Tüm Türkiye'de koronavirüs salgını sebebiyle pek çok önlem alındı, alınmaya da devam ediyor. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) ise akaryakıt istasyonları ve bayilerinin de bu tedbirlere dahil edilmesini gerektiren bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada akaryakıt istasyonuna gelen müşterilerin istasyonda bulunan marketlerde çok yakın mesafede ödeme sırası bekledikleri belirtilirken, "Önerimiz market müşterisine market içinde değil, market dışında hizmet verilmesidir. Market dışına uygun bir yere kurulacak sıra sistemi ile müşterilere market elemanları hizmet verecek ve bu sayede insanların sıkışık bir şekilde bir arada bulunması önlenecektir." ifadeleri kullanıldı. Ayrıca salgının tehlikeli bir hal alması durumunda nöbetçi istasyon uygulamasına geçilmesi gerektiği belirtildi.
Dünyayı sarsan ve hızla yayılan koronavirüs krizi, tüm sektörlerde olduğu gibi akaryakıt sektöründe de kaygıyla izleniyor. Ülke çapında bir dizi tedbirlerin alındığı şu günlerde Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) da bir açıklama geldi.
Bu küresel salgına yönelik hükümetin aldığı tüm kararları üyelerinin harfiyen yerine getirdiği vurgulanırken, sendikanın tüm teşkilatlarıyla birlikte her konuda olduğu gibi bu konuda da hükümetin emrinde olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yurt genelindeki 13 bine yakın akaryakıt istasyonunda bulunan tuvaletlerin
temizliği gün içinde tekraren yapılsa da, sirkülasyonun çok olması nedeniyle
virüsün yayılmasında etken olacağından endişe duymaktayız. Salgın tehlikesi
sona erene kadar akaryakıt istasyonlarında bulunan tuvaletlerin kullanılmasını
veya kamu kurumlarının desteği ile tuvaletlerin düzenli olarak dezenfeksiyonunun
yapılmasını öneriyoruz. Toplumumuzun sağlığını çok yakından ilgilendiren bu
dezenfeksiyonunun işleminin kişilerin inisiyatifine bırakılmamasının gerektiğini
düşünüyoruz."
Açıklamada akaryakıt istasyonuna gelen müşterilerin istasyonda bulunan marketlerde çok yakın mesafede ödeme sırası bekledikleri belirtilirken, "Önerimiz market müşterisine market içinde değil, market dışında hizmet verilmesidir. Market dışına uygun bir yere kurulacak sıra sistemi ile müşterilere market elemanları hizmet verecek ve bu sayede insanların sıkışık bir şekilde bir arada bulunması önlenecektir." ifadeleri kullanıldı.
Koronavirüs salgınının çok tehlikeli bir hal alması durumunda ise nöbetçi istasyon uygulamasına geçilmesi gerektiği belirtildi.
Bayiler zarar ediyor
Yılbaşından bu yana akaryakıt fiyatlarındaki düşüş sebebiyle bayilerin zarar ettiği vurgulandı. Açıklamada bayilerin zararının asgari düzeye indirilmesi için şu maddelerin hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekildi:
-İndirim anında bayilerin istasyonlarının depolarında bulunan yakıtın tutarının zarar olarak gösterilmesi
- Kredi ödemelerinin ertelenmesi
- Faizsiz kredi imkanı sağlanması
- Vergi ve SGK prim ödemelerinin ötelenmesi
- Ücretsiz izin verilecek personele destek verilmesi
- Maliyetlerin düşürülmesi için istasyonlara sabah 05.00, gece 22.00 saatleri arasında olmak üzere iki vardiya sistemi getirilmesi
- Dağıtım şirketleri tarafından EPDK'ya bildirilen fiyatların altındaki fiyatlarla satış yapılmasının yasaklanması
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