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Ücretli öğretmenler için görüşme başladı

Virüs sebebiyle çalışamayan ve gelir sağlayamayan ücretli öğretmenler ve usta öğreticiler için hükümet çalışmalara başladı
 31 Mart 2020 07:21
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Ücretli öğretmenler için görüşme başladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuyla ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapması beklenirken; Memur- Sen ve Eğitim- Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ücretli öğretmenlerin mağduriyetinin biran önce giderilmesi gerektiğini söyledi. Yalçın, bazı okullarda öğretmenler arasında yardımlaşma başladığını belirterek "Bu kıymetli ancak sağlıklı değil" dedi.

Yalçın "Öğretmenlerimiz, evden görevlerini yaparken; bakanlık da bu anlamda onlara karşı görevini biran önce yerine getirmeli. MEB bütçesinde bu arkadaşlarla ilgili bu yılki planlama zaten konmuş. Böyle olağanüstü bir durumda bütçedeki payları teslim edilmeli" şeklinde konuştu.

Damla PEKER
Türkiye
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