Ücretli öğretmenler için görüşme başladı
Virüs sebebiyle çalışamayan ve gelir sağlayamayan ücretli öğretmenler ve usta öğreticiler için hükümet çalışmalara başladı
|31 Mart 2020 07:21
|Yazdır
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuyla ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapması beklenirken; Memur- Sen ve Eğitim- Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ücretli öğretmenlerin mağduriyetinin biran önce giderilmesi gerektiğini söyledi. Yalçın, bazı okullarda öğretmenler arasında yardımlaşma başladığını belirterek "Bu kıymetli ancak sağlıklı değil" dedi.
Yalçın "Öğretmenlerimiz, evden görevlerini yaparken; bakanlık da bu anlamda onlara karşı görevini biran önce yerine getirmeli. MEB bütçesinde bu arkadaşlarla ilgili bu yılki planlama zaten konmuş. Böyle olağanüstü bir durumda bütçedeki payları teslim edilmeli" şeklinde konuştu.
Damla PEKER
17 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Ne virüs ne de mesafe öğrencileri ile arasına giremedi
30 Mart 2020 19:30
|Hangi öğretmenler, canlı ders anlatımına başlayacak? Bakanlık açıkladı
30 Mart 2020 13:00
|17 ülkenin öğretmenleri 'Evde Öğrenin' projesi başlattı
29 Mart 2020 17:02
|Testi pozitif çıkan 8 aylık hamile öğretmen tedavi altında
29 Mart 2020 16:37
|Öğretmenlerden, bazı ek derslerin kesilmesi kararına destek
28 Mart 2020 18:30
|MEB, koronavirüsün yarattığı krizden dolayı, bazı ek ders ödemelerini yapmayacak
28 Mart 2020 17:13
|Öğretmenler 3D yazıcıları evlerine götürüp maske üretti
26 Mart 2020 20:08
|'Öğretmenlerimiz, öğrencileriyle irtibat halinde olacaklar'
26 Mart 2020 19:46
|30 Nisan'a kadar olan süreçte, öğretmen ve yöneticilerin mali haklarına dair yazı
26 Mart 2020 17:55
|Gönüllü öğretmenlerden örnek davranış
25 Mart 2020 19:17