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Dizi çekimlerine koronavirüs ayarı

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinin setinde koronavirüs tedbirleri alındı.
 31 Mart 2020 07:39
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Dizi çekimlerine koronavirüs ayarı

Onur Tan, Zübeyir Şaşmaz ve Baran Özçaylan'ın yönettiği dizi, 40'ar kişilik üç ekibe ayrıldı. Bu kapsamda, başrollerini Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba gibi oyuncuların paylaştığı dizinin çekim mekanları dezenfekte ediliyor. Mekanların yanı sıra sete gelen karavan, jeneratör ve yemek kamyonları başta olmak üzere kullanılan her yer günde en az 3 kez temizleniyor.

Jet Sosyete dizisi de koronavirüsten korunmak amacıyla setleri durdurmuştu. Türkiye'nin kadın komedyenlerinden Gülse Birsel, "Son bölümden 6-7 sayfa kalmıştı çekilmemiş. Tam o sırada koronavirüs ortaya çıktı. Biz de hemen sete ara verdik. İlk önce 'Hay Allah, koskoca bölüm çöpe gitti' diye düşündük. Senaryoyu biraz değiştirdim. O, 6-7 sayfayı arkadaşlarımız telefon konuşması olarak çekip gönderdi bize. Montajlandığında sonuca baktık ve gayet güzel olmuştu. O güzel olunca, benim aklıma 'Jet Sosyete Korona' özel bölümü çekmek geldi" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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