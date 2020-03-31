Sarımsak yok sattı, 100 liraya kadar fırladı

2019'un başından itibaren fiyatı yükselen Taşköprü sarımsağının bölgeden çıkışı 18-40 liraya, büyükşehirlerde perakende satış fiyatı 80-100 liraya kadar çıktı.

Çin sarımsağı da var

Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre: Bazı manav ve pazarlarda 100 lira bandını gören sarımsak, markette 80 liraya çıktı. Sarımsak fiyatı aralıkta markette 58 liraydı. Fiyat artışında hem azalan stoğun, hem de sarımsağın koronavirüs salgını sürecinde bağışıklık sistemini güçlendirecek gıdalar arasında gösterilmesinin etkili olduğu belirtiliyor.

Her yıl temmuzda başlayan hasatla elde edilen ürün nisan sonuna kadar tüketiliyor. Geçtiğimiz bir yıllık süreçte özellikle Güneydoğu Anadolu ve Trakya olmak üzere sarımsakta Taşköprü'yle birlikte üretim yapan bölgelerde yaşanan iklimsel sorunlar, Taşköprü sarımsağına olan talebi daha da artırmıştı.

Sarımsaktaki yüksek fiyat bu sezon üreticisine kazandırırken, halden çıkışı da oldukça yükseldi. 10-20 Mart arası halde 30-50 lira arasında satılan sarımsak mevcutta 40-60 lira arasında işlem görüyor.

2019 ürünü olan Taşköprü sarımsağının satış yerlerinde olmaya devam ettiğini belirten Taşköprü Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Eligüzeloğlu, nisandan sonra piyasada 'Taşköprü sarımsağı' adıyla satılacak ürünlerin gerçek olmayacağını söyledi.

Eligüzeloğlu, "Nisandan sonra temmuza kadar Çin'den gelen ya da diğer bölgelerde yetişen Çin orjinli sarımsak piyasada olur" diye konuştu.

Bölgede her salı ve perşembe pazar kurulduğunu hatırlatan Eligüzeloğlu, sokağa çıkma tereddüdüne rağmen fiyatların yüksek seyrettiğini belirtti. En iri boy sarımsak fiyatının 40 lira civarında olduğunu anlatan Eligüzeloğlu, "En düşük fiyat 17-18 lira. Elimizde ürün var. Temmuzda yeni hasat gelir. Üreticinin kazanması üretimi de daha güzel sürdürmesi demek" dedi.