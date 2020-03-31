Facebook'a yeni buton geliyor...

Sosyal medya devi Facebook sosyal mesafe ve izolasyona dikkat çekmek için platforma corona virüs temalı yeni bir buton entegre etmeye hazırlanıyor.

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs (COVID-19) ile mücadele dijital ortamlarda da hız kesmeden sürüyor.

Geçtiğimiz haftalarda konu ile ilgili yanıltıcı bilgiler içeren içerikleri kaldırmak için adım atan Facebook'un corona virüse karşı atacağı yeni adım belli oldu.

Mashable'da yer alan habere göre, sosyal medya devi sosyal mesafe ve izolasyona dikkat çekmek için platforma corona virüs temalı yeni bir buton entegre etmeye hazırlanıyor.

Aynı habere göre, söz konusu buton şirketin 2015 yılında like tuşuna alternatif olarak getirdiği reaksiyon butonları içerisinde yer alacak.

Henüz konu ile ilgili resmi bir açıklama bulunmasa da sızan bilgilere göre, söz konusu buton Facebook ve Instagram'ın evde kal sticker'ı ile aynı görününe sahip olacak.

Facebook'un yaklaşık 2 milyar kullanıcısına sunmaya hazırlandığı bu adım ile izolasyonun önemine dikkat çekmek istediği belirtiliyor.

Facebook kanadından henüz konu ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Söz konusu özelliğin önümüzdeki haftalarda kullanıma girmesi bekleniyor.