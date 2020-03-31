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Dijital partiler ekranları sallıyor

Evde kalanlar mobil uygulamalar sayesinde partilerden vazgeçmiyor. Video sohbet platformu Houseparty, evde kalmak zorunda olanlar için gerçek yaşamı kopyalıyor
Dijital partiler ekranları sallıyor
 31 Mart 2020 07:56
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Dijital partiler ekranları sallıyor


Milliyet'ten Hanifi Baş'ın haberine göre: Koronavirüs salgını sonrasında evde başlayan yaşam mobil uygulamaları da harekete geçirdi. Dünyada milyonlarca insan virüsün yayılmasını önlemek için evinde kalıyor. Bu durum bütün vaktini evde geçirenleri eğlendirmeye yönelik mobil uygulamalara ilgiyi artırıyor. Online iletişim ve eğlence sunan uygulamalardan biri olan Houseparty'nin (ev partisi) yıldızı parlıyor. Video sohbet platformu, arkadaşları olmadan evde kalmak zorunda olanlar için gerçek yaşamı kopyalıyor.

Eğlence cepte

Herkes evde izolasyona çekilirken çoğu insan favori aktivitelerini yapmaktan mahrum kalıyor. Spor, akşam buluşması, doğum günü partileri, beraber TV izleme ve arkadaş yemekleri... Houseparty sayesinde aynı akşam arkadaşlarınızın düzenlediği 4-5 partiye sanal olarak katılabiliyorsunuz. Cep telefonunuzun önünde pastanızı kesip, yemeğinizi yiyip, içeceklerinizi içip arkadaşlarınızla sohbet edip sosyalleşebiliyorsunuz. Pek çok kullanıcı bu platformdaki deneyimlerinin ekran görüntülerini de sosyal medya hesaplarında paylaşmayı ihmal etmiyor. Siz de sanal olarak aktivite ve partiler düzenleyerek arkadaşlarınızı davet edebiliyorsunuz.

Houseparty mobil uygulaması ABD San Francisco'da geliştirildi. 2019'da ünlü oyun Fortnite'ın geliştiricisi Epic Games tarafından satın alındı. App Annie istatistiklerine göre, dünyada kısa sürede 2 milyon indirilme sayısına ulaştı. İngiltere, İspanya ve İtalya'nın da bulunduğu 17 ülkede Apple Store'da bir numaraya yükseldi. Uygulama içerisinde 8 kişiye kadar grup sohbetleri de yapabiliyorsunuz. Kullanıcılar uygulamada ortalama bir saat geçiriyor.

Türkiye'de Zoom zirvede

Türkiye'de Houseparty popüler olmaya başlasa da bir Zoom çılgınlığı yaşanıyor. ABD Kaliforniya merkezli video konferans uygulaması olan Zoom'la iş görüşmeleri, özel görüşmeleri görüntülü olarak yapabiliyorsunuz. Özel sohbet, arka planı kişiselleştirme, emojili cevap gibi özellikler sunuyor. Ekran, fotoğraf, doküman ve video paylaşımına izin veriyor. Devam eden görüşmeler sırasında birbirinize mesaj atmaya izin veriyor. Zoom'la doğum günü, arkadaş sohbeti yapmak giderek artıyor.

Popüler uygulamaları geçti

Houseparty, herkesin evine kapandığı bu dönemde popülerliği artan özellikle evden çalışmada kullanılan Zoom, Cisco Webex, Google Hangouts, Skype gibi uygulamaları da hem indirilme, hem de kullanmada geride bıraktı. Houseparty diğer uygulamalara göre kamera ve cep telefonunun karşısına oturup konuşmaktan daha fazlasını sunuyor.
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