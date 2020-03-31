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Hastane yoğunluğuna karşı evde tedavi

Türkiye'de de Kovid-19 vaka sayısıyla birlikte hastanelerin ve sağlık personelinin üzerindeki yük de artıyor. Sağlık Bakanlığı bunun önüne geçmek için bazı koronavirüs hastalarının tedavisini evden sürdürüyor.
 31 Mart 2020 07:58
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Hastane yoğunluğuna karşı evde tedavi

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Hastaneye yatış gerekmediği düşünülen 50 yaş altı, kliniği hafif ve risk faktörü olmayan (hipertansiyon, diyabet, kronik akciğer hastalığı, kronik kalp hastalığı, kronik böbrek yetmezliği veya bağışıklık yetmezliği vb) Kovid-19 vakaları, semptomlar düzelene kadar tedaviye başlanarak evde takip ediliyor. Hastanın sosyal endikasyonu (Ev koşulları, evde yaşayan 65 yaş üstü veya Kovid-19'un ağır seyretmesine neden olabilecek risk faktörü olan birey) söz konusu ise, hekim kararı ile bu kişilerin takibi hastanede yapılıyor.

Takip ediliyor

Evde izlenen hastalar, iyileşene kadar aile hekimi tarafından takip ediliyor. Hastaya ait tıbbi bilgiler aile hekimi ile paylaşılıyor ve 14 gün süreyle gün aşırı telefon ile sağlık durumu semptomlar sorularak değerlendiriliyor. Hastalara, evdeki izleme süresinde yapması gerekenler ve cezai sorumluluğu anlatılarak, bu bilgileri içeren onama formu imzalatılıyor.

Kurallara uyun

Evdeki hastaların şu kurallara da uymaları isteniyor:

Ziyaretçi kabul edilmemeli.

Başka kişi ya da kişiler ile aynı ortamı paylaşmak zorunda kaldığı zaman tıbbi maske takmalı.

Ev halkına bulaş riskini önlemek için evde takipli hasta(lar) mümkünse diğer kişilerden farklı bir odada, mümkün değil ise iyi havalanan bir odada oturmalı, diğer kişilerden en az 1 metre uzakta olmalı ve tıbbi maske takmalı.

Maske nemlenmesi halinde yenisi ile değiştirmeli.

Risk faktörü olan bireyler, mümkünse aynı evde bulunmamalı ya da temas riski en aza indirilmeli.

Hastanın ev içindeki hareketi olabildiğince sınırlı olmalı.

Hasta, varsa ayrı tuvalet ve banyo kullanmalı.

Ortak tuvalet, banyo kullanılıyorsa bu alanlar iyi havalandırılmalı. Banyo ve tuvaletler günde en az bir kez sulandırılmış çamaşır suyuyla temizlenmeli.

Hasta, kişisel eşyalarını başkalarıyla paylaşmamalı, ev halkının bardak, tabak, havlu gibi eşyalarını kullanmamalı; kullanması gerekirse bu eşyalar su ve sabunla yıkanmalı.

Vakanın kullandığı kıyafetler, havlu, çarşaf 60-90 derecede çamaşır deterjanıyla yıkanmalı.

Hasta odasının temizliği esnasında eldiven ve tıbbi maske kullanılmalı.

Tüm ev sakinleri kendi sağlık durumlarını takip etmeli ve belirti ortaya çıkması durumunda sağlık kurumuna başvurmalı.

Hastanın genel durumu bozulduğunda 112 aranarak tıbbi yardım istenmeli.

Hastanın nakli gerekli ise nakil sırasında mutlaka tıbbi maske takılmalı.
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