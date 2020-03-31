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Koronavirüs anneden bebeğine bulaşmıyor

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Herman İşçi, koronavirüsle ilgili merak edilen 7 soruyu Milliyet için cevapladı.
 31 Mart 2020 08:16
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Koronavirüs anneden bebeğine bulaşmıyor

Kovid-19 pandemisinde merak edilen konulardan birini de, gebelerin sağlığı ve anne karnındaki bebeklerin durumu oluşturuyor.

Grup Florence Nightingale Hastaneleri bünyesinde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yapan Dr. Herman İşçi, merak edilen 7 soruyu Milliyet için cevapladı.

Gebelik sırasında Kovid-19 enfeksiyonuna maruz kalırsam anne karnındaki bebeğe enfeksiyon geçer mi?

Farklı seyretmiyor

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre: Virüsün bulaşma yolu ağız, göz, burun gibi mukoza adını verdiğimiz yüzeyler. Şimdiye kadar virüsün anne karnında, plasentadan bebeğe geçtiği gösterilmedi.

Doğumdan sonra anneler bebeklerini emzirebilir mi?

Anne, hasta ya da taşıyıcı olsa da maske takarak ve kendi ellerinin, biberon, emzik gibi eşyaların hijyen kurallarına dikkat ederek bebeğini emzirebilir.

Gebelikte Kovid-19 enfeksiyonu gebe olmayan kadınlara göre daha mı ağır seyrediyor?

Enfeksiyon, beklenenin ve grip tecrübemizin aksine gebe kadınlarda, gebe olmayan kadınlardan farklı seyretmiyor.

Virüs bulaşan gebenin doğumunu erkene almak veya sezaryen doğuma yönelmek gerekir mi?

Koronavirüs enfeksiyonu erken doğum ve sezaryen nedeni değildir. Ancak pandemi sırasında çok yoğun hasta dalgaları altında, tıbbi şartların olumsuzluğu karşısında istenmese de doğumu planlamak gerekebilir.

Zayıf bir ihtimal

Gebeler rutin kontrollerine düzenli olarak devam etmeli mi?

Genelde hastaneler Kovid-19 pozitif gebeleri, diğer gebelerden ayıran ortamlar hazırladılar. Gebe poliklinikleri diğer hastane bölümlerine göre daha güvenli bölgelerdir. Bu nedenle olmazsa olmaz muayene haftalarında kontrollerin devam ettirilmesi şarttır.

Taşıyıcı gebelerde erken doğum, düşük, anne karnında ani ölüm riskleri artar mı?

Gebenin kan oksijen değeri düşmedikçe, yoğun bakımda, ventilatör gereksinimi olmadıkça bebeğin etkilenmesi zayıf ihtimal. Dünyada anne karnında virüs bulaştığı iddia edilen tek vaka var. Bebeğin kanında antikorona IgM tespit edilmiş. Bu durum anne karnında geçişe kanıt olabilir. Dediğim gibi tek vaka ve 26 Mart'ta yayınlanmış bir yayın. Ancak bu yayında bebekten ve plasentadan PCR testi yapılmamış. PCR sonuçları tam kanıt olurdu. Bu yayın dışında anneden bebeğe bulaş konusunda kanıt yok.

Aşı geliştirilirse gebelere de uygulanabilir mi?

Geliştirilecek aşının türüne bağlı. Büyük olasılıkla ortaya çıkacak ürün zayıflatılmış canlı aşı olmayacak. Bu tür aşılar gebelikte rahatlıkla uygulanabilir.

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