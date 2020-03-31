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Karantinada soygun: 4,5 kilo altını çaldılar

Koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan İstanbul'daki tarihi Kapalıçarşı'da bir kuyumcu dükkanına çatıdan halatla inen iki kişi, yaklaşık 4.5 kilo altını ve kamera kayıt cihazını aldı. Hırsızlar bekçilerden kaçarken altınları ve kayıt cihazını düşürdü.
 31 Mart 2020 08:33
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Karantinada soygun: 4,5 kilo altını çaldılar

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre: İstanbul Kapalıçarşı'da bir kuyumcu dükkanına çatıdan halatla inen iki kişi, ellerindeki poşetlerle yaklaşık 4.5 kilo olduğu belirtilen altınları aldıktan sonra yine çatıya çıktı. Kapalıçarşı'nın özel güvenlik görevlileri, dün saat 02.00 sıralarında güvenlik kamerası odasından Kuyumcular Sokak'taki dükkandaki hırsızlık teşebbüsünü fark edip polisten yardım istedi. Polisin anonsu üzerine Kapalıçarşı'daki Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, hırsızlık teşebbüsünün olduğu sokağa geçti.

BEKÇİLER PEŞLERİNE DÜŞTÜ

Bekçilerin çatıya çıkıp peşlerine düşmesi üzerine hırsızlar çatıdan indi. Kovalamaca sırasında içerisinde altın ve kamera kayıt cihazı bulunan iki poşeti düşürüp geldikleri araçla olay yerinden kaçtılar. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızların kimliklerini belirlemek için kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yaklaşık 4.5 kilo altının yapılan incelemenin ardından kuyumcu dükkanının sahibine teslim edileceği belirtildi.
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