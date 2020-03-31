Koronavirüsü umursamayan iki ülke
|31 Mart 2020 08:59
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Fransa, İspanya, İtalya, Almanya gibi büyük Avrupa ülkeleri haftalardır corona virüsü salgını ile baş etmeye çalışıyor. Toplamda yaklaşık 230 bin vaka ile 13 bine yakın ölümün görüldüğü Avrupa'da İsveç ve Belarus'ta ise hayat kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiye kadar 3 bin 700 vaka ile 110 ölümün yaşandığı İsveç'te salgına rağmen halkın sokaklarda dolaşmaya devam ettiği görüldü. Ülkede kafe ve restoranların hala açık olmasının şaşkınlığı devam ederken 9.5 milyon nüfuslu Doğu Avrupa ülkesi Belarus'a karantina günlerinin hiç uğramadığına dair haberler basına yansıdı.
TOPLU AKTİVİTELER SERBEST
Belarus'ta toplam vaka sayısı 94 ve ülkede salgından dolayı hiç ölen olmadı. BBC'deki habere göre Belarus'ta sınırlar hala açık, insanlar işe gitmeye devam ediyor.Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, corona virüsünün yayılmasını önlemek için ülke olarak herhangi bir önlem almalarına gerek olmadığını söyledi. Alaysı bir şekilde ortalıkta virüs göremediğini vurgulayan Lukaşenko, "Olur böyle şeyler. En önemlisi panik yapmamaktır!" dedi. Ülkede konser ve sinema-tiyatro gibi toplu aktiviler de yasaklanmadı.
BREZİLYA LİDERİNE TEPKİ
Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun başı salgındaki önlemler nedeniyle dertte. Salgını hafife almakla sert şekilde eleştirilen Bolsonaro'yu son olarak Twitter cezalandırarak sosyal medya hesabından kendi hükümetinin sokağa çıkma kısıtlamalarına karşı çıkan iki paylaşımını sildi.
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