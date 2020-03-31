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Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan Fatih Terim yorumu

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in corona virüs tedavisi devam etmesine karşın taburcu edilmesi hakkında bilgi verdi.
 31 Mart 2020 09:15
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Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan Fatih Terim yorumu

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, bir televizyon programında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in taburcu edilmesi hakkında konuştu.

Ateş Kara, Ahmet Hakan'ın "Fatih Terim bugün hastaneden eve geçti. Bu durum tam iyileşmeden hastaneden ayrılıyor şeklinde tartışmalara yol açtı. Nasıl yorumluyorsunuz bunu?" sorusunu da yanıtladı.

''Sıkıntı olma ihtimali de yoksa o kişiyi eve gönderebiliyoruz"

Ateş Kara, "Bizim vaka takip protokollerimiz var. Virüsü pozitif olan kişilerin nasıl takip edilebileceği belli. Bu kişinin genel durumu iyiyse, akciğerlerinde herhangi bir sıkıntı yoksa ve sıkıntı olma ihtimali de yoksa o kişiyi eve gönderebiliyoruz" dedi.

''14 gün izole kurallarına uyacaksa izin veriyoruz''

Ateş Kara, ikinci kriterlerinin ise ''Eve gittiğinde evinde hastalığı bulaştıracak bir kişinin olmaması. Özellikle belli bir yaşın üstünde birinin olmamasını istiyoruz. Üçüncü kuralımız ise bu kişi 14 gün izole kurallarına uyacaksa, diğer kişilerle en az şekilde temas edecekse, bu koşulları uygulayabiliyorsa eve gitmesine izin veriyoruz.'' ifadelerini kullandı.

''Bu durum herkes için geçerli''

Ateş Kara son olarak şu ifadeleri kullandı; ''Ayrıca eve giden kişiyi de takip ediyoruz. Sonrasında 2 tane testi negatif çıkarsa artık dışarı çıkabileceklerini söylüyoruz. Bu durum herkes için geçerli, Fatih hoca için de geçerli, benim için de geçerli. Tüm hastaların tedavisinin hastanede yapılacağı yönünde bir durum yok."

Koronavirüsü yenen Galatasaray yöneticisi de taburcu edildi
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