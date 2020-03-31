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Nafaka takibi devam edecek

Koronavirüs salgını nedeniyle icra ve iflas takip taleplerinin alınmaması ve ihtiyati haciz kararlarının uygulanmaması kararının ardından Adalet Bakanlığı, yeni bir yazı ile uygulamanın sınırlarını belirledi
 31 Mart 2020 09:28
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Nafaka takibi devam edecek

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre: Yazıya göre, mevcut nafaka takipleri salgın süresince de devam edecek, yeni nafaka takipleri açılabilecek. Takiplerin durdurulması kapsamında çocuk teslimine veya çocukla kişisel ilişki tesisine ilişkin takipler ise gerçekleştirilmeyecek. Durdurma kararı öncesinde yapılıp kesinleşen ihalelerin tescil işlemleri de bu süre içinde yapılabilecek.

Adalet Bakanlığı İcra İşleri Daire Başkanlığı, cumhuriyet başsavcılıklarına gönderdiği yazıda, 22 Mart'ta Cumhurbaşkanı kararıyla 30 Nisan 2020'ye kadar yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulduğunu anımsattı. Kararla ilgili oluşacak tereddütleri giderebilmek için uygulamanın sınırlarının belirtildiği yazıda, özetle şunlar kaydedildi:

Durdurulan icra ve iflas takipleri için ayrıca durma kararı alınmayacak.

Nafaka alacaklarına ilişkin açılmış takipler devam edecek; reddiyat ve tahsilat işlemleri yapılacak; durma süresi içinde yeni nafaka takipleri açılabilecek.

Nafakaya ilişkin ilamlar durma süresi içinde takip konusu yapılabilecek.

İhalelere tescil

Takiplerin durdurulması kapsamında çocuk teslimine veya çocukla kişisel ilişki tesisine ilişkin takipler duracak. Ancak mahkemeler tarafından verilen ihtiyati tedbir kararlarının infazı sürecek.

İcra dairelerine yapılan ödemeler kabul edilecek; borçlu ya da üçüncü kişilerin haklarının ihlal edilmeyeceğinin anlaşıldığı durumlarda paralar alacaklılara ödenebilecek. Dosya borcunun ödenmesi halinde haciz ve yakalama şerhleri kaldırılabilecek. Dosya kapama işlemleri öncelikle yapılabilecek.

Durdurma kararı öncesinde yapılıp kesinleşen ihalelerin tescil işlemleri gerçekleştirilebilecek. Teslim işlemlerinin yapılması ise "alınan tedbirlere ve durdurma kararının amacına aykırılık oluşturmayacak" şekilde icra müdürlüklerince takdir edilecek.
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