Koronavirüs'e karşı evde alınacak tedbirler
Obezite ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınacak tedbirleri açıkladı
|31 Mart 2020 09:33
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Obezite ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınacak tedbirleri açıkladı.
NTV'ye konuşyan Dr. Kaya:
-Hangi hastalık risk grubunda?
-Bağışıklığı güçlendirmek için ne yapmalı?
-Evde kalırken kilo kontrolü nasıl olur?
-Evde nasıl beslenmeliyiz?
Obezite ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya sorularını yanıtladı.
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