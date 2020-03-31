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Benzin ve Motorinde indirim bekleniyor

Petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle benzin ve motorin fiyatlarında bu gece yarısından itibaren indirim yapılması bekleniyor
 31 Mart 2020 09:38
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Benzin ve Motorinde indirim bekleniyor

Petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle benzin ve motorin fiyatlarında bu gece yarısından itibaren indirim yapılması bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle benzinde 10, motorinde ise 8 kuruşluk indirim öngörülüyor.
Memurlar.Net
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