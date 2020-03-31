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Dolar güne yükselişle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 31 Mart 2020 09:47
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Dolar güne yükselişle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,58806,5890
Avro7,25207,2530
Sterlin8,10808,1490
ANKARA
ABD Doları6,55006,6000
Avro7,24107,3010
Sterlin8,05208,2050
Anadolu Ajansı
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