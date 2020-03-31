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TÜBA'dan 'İsraftan sakın, dengeli beslen, diğer canlıları unutma' uyarısı

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla hızlı artan gıda ve ihtiyaç maddesi taleplerinin hem kötü niyetli stokçu satıcıların piyasaya girmesine yol açtığını hem de bazı tüketim mallarında talep yönlü enflasyona sebep olduğunu belirterek, vatandaşlara "İsraftan sakın, dengeli beslen, sağlıklı kal ve diğer canlıları unutma." uyarısında bulundu.
 31 Mart 2020 10:10
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TÜBA'dan 'İsraftan sakın, dengeli beslen, diğer canlıları unutma' uyarısı

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla hızlı artan gıda ve ihtiyaç maddesi taleplerinin hem kötü niyetli stokçu satıcıların piyasaya girmesine yol açtığını hem de bazı tüketim mallarında talep yönlü enflasyona sebep olduğunu belirterek, vatandaşlara "İsraftan sakın, dengeli beslen, sağlıklı kal ve diğer canlıları unutma." uyarısında bulundu.

TÜBA'dan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla vatandaşların temizlik hassasiyetlerinde artış olduğu, buna paralel olarak su tüketiminde de kontrolsüz artış görüldüğü ifade edildi. Bu durumun özellikle kurak geçen kış ve yağışsız dönemle birlikte hastalıkla mücadelenin yaza sarkması durumunda ciddi zafiyet doğuracağına işaret edilen açıklamada, su kullanımında halkın tasarruflu ve tedbirli davranmasının elzem olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "#evdekal" kampanyalarıyla özellikle gıda ürünleri, sebze, meyve tüketimlerinde aşırıya kaçma ve israf artışı gözlemlendiğine işaret edilerek, hareket alanının daralması ve spor yapma imkanlarının kısıtlı olmasının vatandaşların dengeli ve sağlıklı beslenememesine yol açacağı bildirildi.

Sağlıksız beslenme sonucu kilo artışı ve obezite gibi sorunların ortaya çıkabileceği ve vatandaşların vücut metabolizma dengelerinin bozulabileceği vurgulanan açıklamada, TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubunun da dengeli beslenmenin kişinin sağlığı ve bağışıklık sistemi için önemine dikkati çektiği aktarıldı.

Açıklamada, kontrolsüz fazla tüketim ve aşırı talebin ekonomik sonuçlar da doğuracağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Panik havasında hızlı artan gıda ve ihtiyaç maddesi talepleri hem kötü niyetli stokçu satıcıların piyasaya girmesine hem de bazı tüketim mallarında talep yönlü enflasyona sebep olmuştur. Bu sebeple halkımızın itidalli ve tutumlu şekilde olağan tüketimine devam etmesi ve paniğe dayalı kontrolsüz tüketimden kaçınması gerekmektedir. TÜBA olarak halkımıza 'İsraftan sakın, dengeli beslen, sağlıklı kal ve diğer canlıları da unutma.' diyoruz."
Anadolu Ajansı
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