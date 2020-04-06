PAEM eğitim sonu mülakatından başarısız sayılmaya Y.D. kararı
|06 Nisan 2020 11:10
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2019 yılında yapılan 4. Dönem Polis Amirleri Eğitim Merkezi eğitim sonu sınavına katılan bir aday başarısız sayılarak ilişiği kesilmiştir.
İntibak eğitimini 93 puanın üstünde bir ortalama ile bitiren aday başarısız sayılma işlemine dava açmıştır.
Davayı görüşen, Ankara 11. İdare Mahkemesi, 2019 yılında yapılan 4. Dönem Polis Amirleri Eğitim Merkezi eğitim sonu sınavında başarısız sayılan adayların açtığı davada, bütün komisyon üyelerinin aynı düşük notu vermesi gerekçesiyle, sözlü sınavdan başarısız sayılma işlemini iptal etti.
İŞTE MAHKEME KARARI
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