Mağaza çalışanı iki kadını darp eden ünlü türkücüye hapis cezası
Mağaza çalışanı iki kadını darp eden türkücü Yusuf Harputlu, 9 ay hapse mahkum edildi. Ünlü türkücü, 5 yıl içinde başka suç işlediği için cezası ertelenmedi.
|31 Mart 2020 10:17
|Yazdır
Mağaza çalışanı iki kadını darp eden ve dükkandaki mallara zarar veren türkücü Yusuf Harputlu, 9 ay hapse mahkum edildi. Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Ünlü türkücü, geçtiğimiz yıllarda da 'Kasten yaralama' suçundan hapis cezasına çarptırılmıştı. Türkücü, 5 yıl içinde başka suç işlediği için cezası ertelenmedi.
Bir AVM'de yaşanan bu darp olayı gazetelerde manşet olmuştu. Haberin ardından türkücü, dayak atan kişinin kendisi değil, kuzeni olduğunu söyleyip "Kuzenim Serdar bana çok benziyor. Haberi şimdi gördüm, olayı amcamdan duydum. O semte hiç gitmedim, dediğiniz AVM'yi bilmiyorum" demişti.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Ceren Özdemir'in katili ikinci kez hakim karşısında
31 Mart 2020 09:48
|Anestezi teknikeri sevgilisini öldüren Doktor'dan 'koronavirüs' talebi
31 Mart 2020 08:20
|Türkiye Cumhuriyetine küfür eden 2 öğrenci tutuklandı
30 Mart 2020 21:09
|112 sağlık ekibine dehşeti yaşatan şahıslar tutuklandı
29 Mart 2020 20:21
|'Yastıklı cinayet' sanıkları 'karakolda doğru söyleyip mahkemede şaşmış'
26 Mart 2020 11:46
|Yaşlı adama zorla maske takan zanlının cezası belli oldu
25 Mart 2020 16:28
|Kübra öğretmeni öldüren sanığa müebbet
24 Mart 2020 21:00
|Yaşlı adamı rencide eden kişiye evden çıkmama cezası
24 Mart 2020 18:15
|Uçak kazası soruşturmasında tutuklanan kaptan pilota tahliye
23 Mart 2020 17:16
|FETÖ'cü iş adamının ortağına 130 yıl hapis talebi
23 Mart 2020 09:48