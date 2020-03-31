Üniversite hastanelerinde çalışan sözleşmeli sağlık personeli, 2020/5 KPSS'ye başvuru yapmamalı!

2020/5 (Sağlık Bakanlığı) KPSS tercihlerinde toplamda 17 bin 956 kontenjan yer alıyor. Başvurular 1 Nisan'da sona erecek.

Ancak, bu alımlara her sağlık personelinin başvurmaması gerekiyor. Başvursa ve yerleştirilse dahi atama işlemleri yapılmamaktadır. Bir önceki alımda, Sağlık Bakanlığı üniversite hastanelerine yazı yazarak, halen çalışmakta olanların bilgisini talep etmiş ve bu kişilerden şartları taşımayanların atamalarını yapmamıştır. İlgili yazı için tıklayınız.

Bu uygulama, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1. maddesine dayanmaktadır. Üstelik bu husus kılavuzun 8. sayfasında açık olarak yazmaktadır. Tıklayınız.

Kimler başvuru yapmamaz, kimler yapabilir?

1- Üniversite hastanelerinde çalışan sözleşmeli sağlık personeli, 2020/5 KPSS tercihlerinde yer alan aynı unvana başvuru yapamaz. Örneğin üniversite hastanesinde hemşire olan, 2020/5 KPSS'de yer alan hemşire pozisyonuna başvuru yapamaz.

2- Özel sağlık kurumlarında çalışan sağlık personeli ise 2020/5 KPSS tercihlerine başvuru yapabilir. Bunlardan yerleşmeye hak kazananların atamaları 3 ay sonra yapılacaktır. Bu husus, 30 Mart 2020 tarihinde yayımlanan Genelgenin 10. maddesinde yer almaktadır.

Tercihte bulunacak adaylar, https://kpss.memurlar.net/kpssrobotu/2020/5/ adresindeki "KPSS Robotunu" kullanabilir.