Kars'ta gezen Çinli turist hareketli anlar yaşattı
|31 Mart 2020 10:45
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Kars Faikbey Caddesi'nde Çinli turisti gören vatandaşlar, durumu hemen 112'ye bildirdi.
Olay yerine gelen özel kıyafetli Acil Sağlık ve UMKE ekipleri ile polis, vatandaşları bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.
ELDİVEN VE MASKE VERİLDİ
Çevrede kısa süreli tedirginliğin yaşandığı olayda, Çinli turist ikna edilerek eldiven ve maske verildi.
ÇANTASI POŞETE KONULARAK ALINDI
Daha sonra ambulansa doğru giden Çinli, bu sefer de sırt çantasını yetkililere vermek istemedi.
Sağlık ekipleri, cadde üzerinde esnaflık yapan vatandaşlardan bir poşet aldı. Turistin sırt çantası, poşete konularak ambulansa bırakıldı.
Ardından da Çinli turist, ambulansa bindi. Sağlık ekiplerince gözetim altına alınan turist, Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
ERZURUM'DAN GELDİ
Koronavirüs olup olmadığı henüz bilinmeyen Çinli turistin, Erzurum'dan Kars'a geldiği öğrenildi. Şahsın, Yabancılar Şube Müdürlüğünce Erzurum'a gönderileceği belirtildi.
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