Doğu'daki 4 ilde yağmur etkili olacak
Doğu'daki 4 ilde yağmur etkili olacak
|31 Mart 2020 10:54
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Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde yağmur bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı, çok bulutlu geçeceği bölgede Erzurum, Kars, Erzincan ile Ardahan ve çevresi gün boyu yağmurlu geçecek.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 7, Erzincan 6, Tunceli'de 3, Ağrı 1, Erzurum ile Ardahan sıfır ve sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 2 derece olarak ölçüldü.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 20, Tunceli'de 14, Erzincan'da 13, Kars, Ağrı ve Ardahan'da 10, Erzurum'da 9 derece olacak.
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