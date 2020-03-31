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Bir çok işlemi geç sonuçlandıran Çalışma Bakanlığı, atama izinlerini de geç duyurdu

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın medya kuruluşlarına bilgi olarak geçtiği ve 6.219 atama izninin dağıtıldığına yönelik bilgiler geçen haftanın bilgisidir. Diğer taraftan, medyada yer alan "Kamuya 6.219 personel ataması yapılacak" tespiti de doğru bir tespit değildir.
 31 Mart 2020 11:20
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Bir çok işlemi geç sonuçlandıran Çalışma Bakanlığı, atama izinlerini de geç duyurdu

Bilindiği ve memurlar.net'te sıkça yer aldığı üzere bir kadroya atama yapılabilmesi için önce boş kadro olması, sonra atama izninin bulunması gerekmektedir. Boş kadro ihdasları genel olarak kanunla ve Cumhurbaşkanlığı'nın dolu/boş kararnameleriyle, atama izni ise Cumhurbaşkanlığı kararıyla dağıtılmaktadır.

Dağıtılan atama izinleri, tümüyle KPSS ile alım yapılacağı anlamına gelmemektedir. Zira atama izinleri sadece KPSS ile alımlarda değil, istifa sonrası dönmek isteyen memurların atamalarında ve naklen geçmek isteyen memurların atamalarında da kullanılmaktadır. Bu bağlamda, bir kuruma 100 adet atama izni verilmiş ise bunun ne kadarının KPSS ile ilk defa atama, ne kadarının nakil, ne kadarının istifa sonrası dönüş ile olacağına, kurumun kendisi karar vermektedir.

Geçen hafta Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2. atama izinlerinin dağıtımını yapmış ve 24 Mart 2020 tarihinde web sitesine koymuştur. Tıklayınız.

Ancak, geç çalışmasıyla bilinen Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bu durumu medya kuruluşlarına 7 gün sonra geçebilmiştir. Medyada bugün yer alan haber, geçen hafta memurlar.net'te yer almış olup yeni bir haber değildir. Memurlar.net'teki haber için tıklayınız.

Diğer taraftan, atama izinlerine ilişkin olarak medya kuruşlarının tercih ettiği "Kamuya 6.219 personel ataması yapılacak" şeklindeki başlıklar da doğru değildir. Zira atama izinleri, yukarıda da belirtildiği üzere, sadece KPSS ile alımlarda değil, istifa sonrası dönmek isteyen memurların atamalarında ve naklen geçmek isteyen memurların atamalarında da kullanılmaktadır.
Memurlar.Net - Özel

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