1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ASELSAN sinyalizasyon sistemleriyle yolculuk başlıyor

Gayrettepe-Istanbul Havalimanı Metro Hattı Sinyalizasyon Sistemi Projesi, Kalyon-Kolin-Cengiz Marmaray is ortaklığı ve ASELSAN arasında imzalandı- Milli sinyalizasyon sistemi çözümüyle değişik tiplerde araçlar ve sinyalizasyon sistemlerinin standartlaşması sağlanarak "yaşam ömür maliyetinin" düşürülmesi sağlanacak
 31 Mart 2020 11:09
Yazdır
ASELSAN sinyalizasyon sistemleriyle yolculuk başlıyor

ASELSAN tarafından geliştirilen sinyalizasyon sistemi, İstanbul metrosunda kullanılacak.

Gayrettepe-Istanbul Havalimanı Metro Hattı Sinyalizasyon Sistemi Projesi, Kalyon-Kolin-Cengiz Marmaray is ortaklığı ve ASELSAN arasında imzalandı.

37 kilometre uzunluğa sahip ve toplamda 9 istasyon olan hattın, öncelikle İstanbul Havalimanı-Halkalı hattına ve ileriki aşamada da 3 katlı boğaz tüneli üzerinden Sabiha Gökçen Havalimanı'na bağlantılı olması planlanıyor. Bu bağlantı ile İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gokcen Havalimanı arasında kesintisiz ulaşım sağlanması hedefleniyor.

Metro araç ve sinyalizasyon sistemlerinde maliyetler uzun vadede hesaplanıyor. 30 yıllık işletme sonunda ilk alım maliyeti, enerji tüketimi, arıza, bakım ve yedek parça giderleri gibi maliyetlerin toplanmasıyla "yaşam ömrü maliyeti" oluşturuluyor. Bu nedenle metro yatırımı yapılırken, ilk alım maliyetinin yanı sıra diğer maliyet kalemlerinden enerji tüketimiyle 30 yıllık lojistik destek maliyet kalemlerinin de değerlendirilmesi gerekiyor.

Enerji tüketiminin düşürülmesi, verimli araç çekiş sistemleri, rejeneratif frenleme ve sürücüsüz sinyalizasyon sistemleri ile sağlanırken entegre lojistik desteğin ise ancak milli tasarım ve yerli üretimle çözülmesine ihtiyaç bulunuyor.

Metro araçları artık yeni nesil haberleşme tabanlı sinyalizasyon sistemleriyle sürücüsüz kontrol ediliyor. Böylelikle daha güvenli ve verimli işletme yapılırken maliyetler azaltılıyor.

İstanbul metro hatlarında değişik tiplerde araçlar ve sinyalizasyon sistemleri bulunuyor. Bu farklılıklar işletme esnasında bazı sıkıntılar oluşturuyor. Uyumsuz yedek parçalar, stok maliyetinin, tedarik sürelerinin ve tecrübeli personel sayısının artmasına neden oluyor. Bu sorunun çözümünde İstanbul metrolarında standartlaştırmaya gidilmesi büyük önem taşıyor.

Hem araç tiplerinde hem de sinyalizasyon sistemlerinde ortak gereksinimlere göre şartnameler hazırlanır ve milli sinyalizasyon sistemi çözümü oluşturulursa standartlaşma sağlanarak "yaşam ömür maliyeti" düşürülebilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketi Metro İstanbul AS ile ASELSAN, milli sinyalizasyon geliştirilmesi amacıyla bir süredir çalışma yürütüyor. Bu çalışmalar neticesinde, geçen yıl önce protokol, ardından M1 hattının modernizasyonu kapsamında Milli Sürücüsüz Sinyalizasyon Geliştirilmesi Sözleşmesi imzalandı.

Sözleşme kapsamında Türkiye'nin önde gelen kurum ve kuruluşlarıyla çalışmalara başlandı. Metro İstanbul AS, TUBITAK BILGEM ve ASELSAN güç birliği yaparak Türkiye'de ilk defa sürücüsüz metro sinyalizasyon sistemini geliştirme ve sertifikasyonunu alma hedefiyle yola çıktı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ünlü bir Holding, Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL bağış yaptı
31 Mart 2020 10:01		 'Güçlü olan, gelecekte başaktör olur'
31 Mart 2020 07:36
TOBB'dan 10 milyon liralık destek
30 Mart 2020 22:38		 n11.com'dan Sağlık Bakanlığı'na 1 milyon liralık bağış
30 Mart 2020 19:26
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 17 milyar lira verdi
30 Mart 2020 13:00		 Brent petrol, son 18 yılın en düşük seviyesine indi
30 Mart 2020 11:52
'Uçuş yapılacak havalimanına 4 saat önceden geliniz'
29 Mart 2020 20:01		 THY'da yönetim 3 ay maaş almayacak!
29 Mart 2020 18:51
THY'nin yarınki uçuşları belli oldu
29 Mart 2020 17:38		 'İlk çeyrek genelinde yüksek oranlı büyüme bekliyoruz'
29 Mart 2020 17:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:53 - Fransa da bağış kampanyası düzenleyecek13:49 - Fenerbahçe'de 65 kişinin testi negatif çıktı13:42 - Umre dönüşü karantinaya alınan 293 kişi evlerine gönderildi13:37 - Restoranda koronavirüs önlemi: dezenfekte kabini13:36 - Üniversite hastanelerinde çalışan sözleşmeli sağlık personeli, 2020/5 KPSS'ye başvuru yapmamalı!13:29 - Başkentte iki taksi durağının plaka kısıtlamasında 'tek-çift' şanssızlığı13:28 - TOBB Başkanı'ndan işletmelere 'kısa çalışma ödeneği' çağrısı13:21 - Antalya'da Nisanda su sayaçları okunmayacak13:19 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:17 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemi 211. gününde sürüyor
13:09 - Konya Büyükşehir, ihtiyaç sahiplerine 2 ay suyu ücretsiz verecek13:06 - Bilim Kurulu Üyesi'nden ATM uyarısı13:05 - TRT Çocuk'un sevilen kahramanlarından 'el yıkama' şakıları13:04 - İnfaz düzenlemesi öğleden sonra TBMM'ye sevk ediliyor12:53 - Uğur Eğitim Kurumları 2 bin yeni öğretmen ve personel kadrosu açacak12:44 - 'Erkekten hemşire mi olur?' denilerek otobüsten atıldı12:43 - Polis ekipleri sokak hayvanları için mesire alanlarına yem bıraktı12:41 - Çeyrek altın ne kadar?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Hamile kadın Korona'dan vefat etti, bebeği ameliyatla kurtarıldı
Yeni koronavirüs araştırması: Vakaların yarısı Hayalet Pozitif
Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verenler
Doktora hakaret eden Müge Anlı özür diledi!
İdari izin kullananlar mesaiye çağrılabilir mi?
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan Fatih Terim yorumu
Soner Yalçın'a 'Herkes senin kadar zengin değil' tepkisi
Covid-19'dan vefat edenler, nereye defnedilebilir?
'Erkekten hemşire mi olur?' denilerek otobüsten atıldı
Ücretli öğretmenler için görüşme başladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kenan sofuoğlu 2
gezi'nin maliyeti 157 milyar dolar 1
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2
hernan crespo 3
kadir mısıroğlu 2
erkan petekkaya'nın evde kal videosu 1
müge anlı'nın doktorlara sitem etmesi 2
puan sıkıntısı olmadan kasmadan sözlüğe yazmak 1
meydanokuyorum 1
corona vaka sayılarının artış hızının düşmesi 2
SON İLANLAR
Kültür ve Turizm Bakanlığı 20 Stajyer Kontrolör alacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aksaz Onarım Destek Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli 24 personel alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak
Bingöl Belediyesi 5 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam