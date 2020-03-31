Mersin'de 120 yataklı otel sağlık çalışanlarına tahsis edildi
|31 Mart 2020 11:06
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Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir otel, kapılarını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, mesai bitimi sonrası hastaneden evlerine gitmek istemeyen sağlık çalışanlarına açtı.
Grand Boss Suit Otel Yönetim Kurulu Başkanı Bünyamin Korkmaz, yaptığı açıklamada, Mersin Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğüyle yaptıkları protokolle 120 yataklı otellerini sağlık çalışanlarına ücretsiz tahsis ettiklerini belirtti.
Ülkede yaşanan bu zor günlerde sağlık çalışanlarının yanında olmak istediklerini bildiren Korkmaz, "Ben de sağlık lisesi mezunuyum. Hiç görev yapmadım ama aldığım eğitimden dolayı bir sağlık neferiyim. Nelerle karşılaşabileceklerini, evlerinde yaşayabilecekleri zorlukları tahmin edebiliyordum." ifadelerini kullandı.
Korkmaz, birlik ve beraberlik içinde zor günlerin aşılabileceğini belirterek, şunları kaydetti:
"İl Sağlık Müdürlüğü, risk grubuna göre sağlık çalışanlarını sınıflandırarak onlardan dilekçe topluyor ve tesisimizde konaklamak isteyenleri bize gönderiyor. Onları burada elimizden geldiğince ağırlamaya çalışıyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü de bize destek oluyor."
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