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'Sigorta şirketleri koronavirüste tüm tedavi giderlerini üstlenmektedir'

Sigorta şirketleri, poliçe özel şartlarında yazılı olduğu şekilde sağlık kurumlarına başvuran tüm sigortalılarının Kovid-19 tanısı konulana kadar yapılmış tüm tetkik giderlerini ve test sonucu belirlenene kadar süren tedavi giderlerini üstlenmektedir
 31 Mart 2020 10:26
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'Sigorta şirketleri koronavirüste tüm tedavi giderlerini üstlenmektedir'

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, sigorta sektörünün sigortalılarının her zaman yanında olduğunu belirterek, "Sigorta şirketleri, poliçe özel şartlarında yazılı olduğu şekilde sağlık kurumlarına başvuran tüm sigortalılarının Kovid-19 tanısı konulana kadar yapılmış tüm tetkik giderlerini ve test sonucu belirlenene kadar süren tedavi giderlerini üstlenmektedir." ifadesini kullandı.

TSB'den yapılan yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinde Türkiye'nin süreci, güçlü sağlık yapısı, Sağlık Bakanlığı'nın sağduyusu, Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda alınan tedbirlerle güçlü bir şekilde yürüttüğü bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSB Başkanı Benli, sigorta ve emeklilik sektörünün, hizmetlerin devamlılığı ve çalışanların sağlığı için tüm önlemleri alarak sigortalılarına kesintisiz hizmet sunmak için aralıksız çalışmaya devam ettiğini bildirdi.

Sektörün sürecin başından bu yana iş sürekliliği ve sigortalıların hak mahrumiyeti yaşamaması için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yakın temas halinde çalıştığını belirten Benli, şunları kaydetti:

"Yaygın acente ağına sahip olan sigorta sektörü, dağıtım kanallarının hizmetlerini sürdürebilmeleri için de gerekli düzenlemeleri devreye almış olup kesintisiz devam etmektedir. Sigorta şirketleri, poliçe özel şartlarında yazılı olduğu şekilde sağlık kurumlarına başvuran tüm sigortalılarının Kovid-19 tanısı konulana kadar yapılmış tüm tetkik giderlerini ve test sonucu belirlenene kadar süren tedavi giderlerini üstlenmektedir. Kovid-19 teşhisi pozitif olarak konduktan sonra oluşan tedavi giderleri ise poliçe teminat kapsamına bağlı olarak ödenebilmektedir. Türk sigorta ve emeklilik sektörü, bu zor dönemde de üretmeye, sigortacılık sektörü ilgili tüm paydaşlar ve kamu otoritesi ile iş birliği içinde, birlik beraberlik ve dayanışma ruhuyla ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam etmektedir."
Anadolu Ajansı
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