Karlov suikastı davası sanıklarının tahliye talepleri reddedildi
|31 Mart 2020 11:29
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Karlov suikastına ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 sanıklı davanın görülmesine Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.
Duruşmada tutuklu sanıklarla bulundukları cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kuruldu, tutuksuz sanıklar ise duruşmaya katılmadı.
Önceki celse açıklanan esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaların alınmadığı duruşmada tutuklu sanıklar, tahliyeye yönelik beyanlarını mahkeme heyetine iletti.
Duruşma savcısının görüşünün alınmasının ardından mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Hüseyin Kötüce, Ramazan Yücel, Vehbi Kürşad Akalın, Şahin Söğüt, Ahmet Kılınçarslan, Hayreddin Aydınbaş ve Salih Yılmaz'ın tahliye taleplerini reddederek mevcut hallerinin devamına hükmetti.
Davanın görülmesine 28 Mayıs'ta devam edilecek.
- Mütalaadan
Davanın 5 Mart 2020'de görülen duruşmasında Cumhuriyet Savcısı Cihat İpekçi, esasa ilişkin görüşünü açıklamış, 5 sanığın ikişer, 3 sanığın ise birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmelerini istemişti.
Mütalaada 5 sanığın "FETÖ üyesi oldukları" gerekçesiyle 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları, 6 sanığın ise beraati istenmişti. Aralarında FETÖ elebaşı Gülen'in de bulunduğu firari 9 sanığın ise dosyalarının ayrılması talep edilmişti.
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