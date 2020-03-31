Adalet Bakanı Gül, 3 maaşını bağışlayacak
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına uyarak 3 aylık maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladığını bildirdi.
|31 Mart 2020 12:00
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Adalet Bakanı Abdulhamid Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına uyarak 3 aylık maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladığını bildirdi.'İnfaz düzenlemesinin kapsamı Meclis'e gelince belli olacak'
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