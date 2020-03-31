Çeyrek altın ne kadar?

ADAYLAR, ÖSYM'DEN ERTELENEN SINAVLAR İÇİN, SINAV MERKEZİ DEĞİŞİKLİĞİ HAKKI TALEP EDİYOR ÖSYM Başkanlığı bazı sınavların tarihlerinde değişikliğe gitti. Ancak, yeni tarihlere rağmen, açıklamada, başvuru yapılan sınavlar için sınav başvuru iptali, değişikliği veya ücret iadesi gibi bir seçeneğe yer verilmemektir. Adaylar en azından sınav merkezi değişikliği hakkı talep etmektedir.