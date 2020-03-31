Çeyrek altın ne kadar?
İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 341,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.267,00 lira oldu.
|31 Mart 2020 12:41
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İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 341,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.267,00 lira oldu.
Altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|343,30
|343,50
|340,80
|341,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.262,00
|2.280,00
|2.246,00
|2.267,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|313,00
|317,00
|311,00
|315,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.211,00
|2.231,00
|2.195,00
|2.215,00
|Yarım Ziynet
|1.105,00
|1.115,00
|1.097,00
|1.107,00
|Çeyrek Ziynet
|553,00
|558,00
|549,00
|554,00
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