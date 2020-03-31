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Uğur Eğitim Kurumları 2 bin yeni öğretmen ve personel kadrosu açacak

Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okulları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel: Önümüzdeki dönemde, eğitim ve öğretime başlaması için hali hazırda çalışmaları yapılan 15 yeni okul yatırımımızı hız kesmeden sürdürerek, planladığımız gibi okullarımızı 2020-2021 döneminde faaliyete geçireceğiz. Bu yeni okullarımızda, 2 bin yeni öğretmen ve personel kadrosu açarak, istihdamımızı yaklaşık yüzde 10 artıracağız"
 31 Mart 2020 12:53
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Uğur Eğitim Kurumları 2 bin yeni öğretmen ve personel kadrosu açacak

Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okulları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, "Önümüzdeki dönemde, eğitim ve öğretime başlaması için halihazırda çalışmaları yapılan 15 yeni okul yatırımımızı hız kesmeden sürdürerek, planladığımız gibi okullarımızı 2020-2021 döneminde faaliyete geçireceğiz. Bu yeni okullarımızda, 2 bin yeni öğretmen ve personel kadrosu açarak, istihdamımızı yaklaşık yüzde 10 artıracağız." İfadelerini kullandı.

Hüseyin Yücel, yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın küresel bir sağlık problemi ile karşı karşıya olduğunu belirterek, "Bu küresel sorunla, ulusal mücadelemiz devam ederken, bir kez daha insan sağlığından daha değerli hiçbir şeyin olmadığını anladık. Bu sıkıntılı günleri hep birlikte geride bırakacağımıza yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tıpkı dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de bu sağlık sorununun, mutlaka ekonomik yansımalarının olacağını aktaran Yücel, şunları kaydetti:

"Reel sektörün, istihdamın en yoğun olduğu özel öğretim sektöründeki bir temsilcisi olarak amacımız, bunu elbirliğiyle en aza indirmektir. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları 73 ilde 25 bin 187 kişiye istihdam sağlayan büyük bir eğitim grubudur. Bu bağlamda, yönetim kurulu olarak 30.03. tarihinde yaptığımız toplantı sonrasında aldığımız kararları kamuoyu ile paylaşmak isteriz. İçinde bulunduğumuz eğitim öğretim döneminde, hiçbir çalışanımızın mevcut sözleşmesini feshetmeyecek ve önümüzdeki eğitim öğretim yılı için ocak ayında başlayarak bugüne kadar yüzde 65'ini tamamladığımız sözleşme yenileme sürecine de kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Yine önümüzdeki dönemde, eğitim ve öğretime başlaması için hali hazırda çalışmaları yapılan 15 yeni okul yatırımımızı hız kesmeden sürdürerek, planladığımız gibi okullarımızı 2020-2021 döneminde faaliyete geçireceğiz. Bu yeni okullarımızda, 2 bin yeni öğretmen ve personel kadrosu açarak, istihdamımızı yaklaşık yüzde 10 oranında artıracağız. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."
Anadolu Ajansı
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