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İnfaz düzenlemesi öğleden sonra TBMM'ye sevk ediliyor

İnfaz düzenlemesi öğleden sonra TBMM'ye sevk ediliyor
 31 Mart 2020 13:04
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İnfaz düzenlemesi öğleden sonra TBMM'ye sevk ediliyor

NTV Muhabiri Celal Çamur'un aktardığı bilgiye göre AK Parti'li yetkililer bugün öğleden sonra İnfaz Düzenlemesi için hazırlanan kanun teklifini TBMM'ye sunacaklar
NTV
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