TRT Çocuk'un sevilen kahramanlarından 'el yıkama' şakıları
|31 Mart 2020 13:05
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TRT Çocuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle evde vakit geçiren
minik izleyici ve takipçilerini yalnız bırakmıyor.
"Hayat Eve Sığar" çağrısının başladığı ilk günden itibaren çalışmalarını hızla sürdüren TRT Çocuk, ilk olarak "TRT Çocuk Anaokulum" ve "TRT Çocuk Dergisi"ni dijital platformlarda yayınlamıştı.
Yayın akışını da güncelleyen TRT Çocuk, "Sarı" isimli yeni programıyla da çocukların evde hareket etmesine destek olmuştu.
Eğlendirirken öğreten şarkılar
TRT Çocuk'un beğeni ile takip edilen kahramanları; Elif ve arkadaşları, mucit kahraman Aslan'ın sevimli arkadaşları Zeynep ve Mehmet, Kaptan Pengu ve arkadaşları, çocukların el yıkama alışkanlığını pekiştirmek için keyifli şarkılar hazırladı. Şarkıları dinleyen çocuklar bir yandan eğlenirken diğer yandan el yıkamanın önemini ve dikkat edilmesi gereken noktaları öğreniyor.
Üç boyutlu animasyon tekniği kullanılarak hazırlanan klipler çocukların sıkılmadan bilinçlenmesini hedefliyor. Elif ve arkadaşlarının şarkısının söz ve müziği NETCO Animasyon Stüdyosu'na, Aslan'nın arkadaşlarının şarkısının söz ve müziği Ali Bakan'a, Kaptan Pengu ve Arkadaşları'nın şarkısının sözü ise Arzu Yurtseven'e ve müziği Burak Çambel'e ait. Yaşanan zorlu süreçte çocukların ve ailelerin yanında olan TRT Çocuk, ebeveynleri tedirgin etmeden çocuklara virüsten korunma yollarını aktarıyor.
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