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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,85 artışla 89.688,53 puana çıktı.
 31 Mart 2020 13:19
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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,85 artışla 89.688,53 puana çıktı.

Günün ilk yarısında küresel pay piyasalarına paralel yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.629,07 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,19, holding endeksi yüzde 2,69 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri günün ilk yarısında yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 6,15 ile spor oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirterek, öğleden sonra ABD'de tüketici güven endeksinin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 85.000 puanın destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, 92.000'in direnç olarak öne çıktığını söyledi.
Anadolu Ajansı
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