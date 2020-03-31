Umre dönüşü karantinaya alınan 293 kişi evlerine gönderildi
|31 Mart 2020 13:42
|Yazdır
Isparta'da umre dönüşü koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 586 kişiden 293'ünün tahliye işlemleri tamamlandı.
Umre dönüşü, Kentteki Murat Hüdavendigar Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantina altında bulunan ve Kovid-19 testleri negatif çıkanlardan 293'ünün karantina süreci tamamlandı.
Bu kişiler, işlemlerinin ardından memleketlerine gönderilmeye başlandı.
Karantina altındakilerden Mustafa Koz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bu zorlu süreci aşacağına inandığını belirterek, "15 gün çok iyi geçti, bize çok iyi baktılar. Sıcak su, banyo, sabun gibi ihtiyaçlarımız karşılandı. Evimizde görmediğimiz yemeği yedik, Allah razı olsun devletimizden." ifadelerini kullandı.
Umre amacıyla Suudi Arabistan'dan dönüş yapan 586 kişi, 16 Mart'ta Isparta'daki KYK yurdunda karantina altına alınmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Restoranda koronavirüs önlemi: dezenfekte kabini
31 Mart 2020 13:37
|Konya Büyükşehir, ihtiyaç sahiplerine 2 ay suyu ücretsiz verecek
31 Mart 2020 13:09
|Duraklara konulan el dezenfektanları çalındı
30 Mart 2020 21:46
|Hatay'da koronavirüs nedeniyle bazı cadde ve bulvarlar kapatıldı
30 Mart 2020 19:01
|TTK üretimi tamamen durdurdu
30 Mart 2020 18:34
|Bu köy halkı kendi karantinasını kendi oluşturdu
30 Mart 2020 18:15
|Ankara BB, 'Ekonomik Koruma Paketi'ni hayata geçirdi
30 Mart 2020 18:12
|Belediyeden sağlık çalışanları için tek kullanımlık gömlek
30 Mart 2020 18:03
|İstanbul'da deniz otobüsü, feribot seferleri durduruldu
30 Mart 2020 17:07
|Engelli öğrenci sosyal medyadan Vali'den ip istedi
30 Mart 2020 17:01