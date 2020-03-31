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Umre dönüşü karantinaya alınan 293 kişi evlerine gönderildi

Isparta'da umre dönüşü koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 586 kişiden 293'ünün tahliye işlemleri tamamlandı.
 31 Mart 2020 13:42
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Umre dönüşü karantinaya alınan 293 kişi evlerine gönderildi

Isparta'da umre dönüşü koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 586 kişiden 293'ünün tahliye işlemleri tamamlandı.

Umre dönüşü, Kentteki Murat Hüdavendigar Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantina altında bulunan ve Kovid-19 testleri negatif çıkanlardan 293'ünün karantina süreci tamamlandı.

Bu kişiler, işlemlerinin ardından memleketlerine gönderilmeye başlandı.

Karantina altındakilerden Mustafa Koz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bu zorlu süreci aşacağına inandığını belirterek, "15 gün çok iyi geçti, bize çok iyi baktılar. Sıcak su, banyo, sabun gibi ihtiyaçlarımız karşılandı. Evimizde görmediğimiz yemeği yedik, Allah razı olsun devletimizden." ifadelerini kullandı.

Umre amacıyla Suudi Arabistan'dan dönüş yapan 586 kişi, 16 Mart'ta Isparta'daki KYK yurdunda karantina altına alınmıştı.
Anadolu Ajansı
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