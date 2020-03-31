Fenerbahçe'de 65 kişinin testi negatif çıktı
|31 Mart 2020 13:49
|Yazdır
Fenerbahçe Kulübü, kadın ve erkek voleybol takımları ile basketbol kadın takımının sporcu, teknik ve idari ekip olmak üzere 65 kişiye koronavirüs testi yapıldığını ve sonuçların negatif çıktığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpte koronavirüs tedbirleri sürüyor. Basketbol ve futbol takımlarında pozitif sonuçlara rastlanmasının ardından kadın ve erkek voleybol takımları ile basketbol kadın takımına da test yapıldı. Test sonuçlarının negatif olduğu açıklandı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Fenerbahçe Spor Kulübü Kadın ve Erkek Voleybol Takımları ile Basketbol Kadın takımımızda sporcu, teknik ve idari ekipten olmak üzere toplamda 65 kişiye yeni tip Koronavirüs taramaları yapılmıştır.
İlk yapılan tetkiklerde 5 kişide Koronavirüs bulgularına rastlanılmış olması sebebiyle, detaylı taramaları gerçekleştirilmiş, sonrasında sonuçlar negatif çıkmıştır.
Böylelikle, tarafımıza iletilen son test sonuçlarına göre tüm sporcu, idari personel ve teknik heyetlerimizin sonuçları negatiftir.
İlk bulguları pozitif çıkan sonrasında yapılan ikinci testlerinde negatif gelen sporcularımız ve teknik heyetimizden bir çalışanımız tedbir amaçlı tıbbı kontrol altında, ev istirahatlerindedirler.
Bu süreçte kulübümüze desteklerinden ötürü sponsorumuz Liv Hospital/Medical Park hastanelerine destekleri için teşekkürlerimizi sunarız."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Abdurrahim Albayrak hastaneden taburcu edildi
31 Mart 2020 16:28
|FIBA Şampiyonlar Ligi, 8'li finalle tamamlanacak
31 Mart 2020 14:33
|Koronavirüsü yenen Fatih Terim'den ilk açıklama
30 Mart 2020 18:49
|Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın düzenleneceği tarih netleşti
30 Mart 2020 15:16
|Bakan Kasapoğlu: 21 bin 700 kişi yurtlarda karantinada
30 Mart 2020 14:59
|Koronavirüsü yenen Galatasaray yöneticisi de taburcu edildi
30 Mart 2020 14:30
|Galatasaray'dan Terim ve Albayrak'ın son durumuyla ilgili açıklama
30 Mart 2020 10:39
|Abdurrahim Albayrak'a Çin'den gelen ilaçla tedavi
30 Mart 2020 08:11
|Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak koronavirüsü yendi
29 Mart 2020 14:57
|Fenerbahçe Medya Sorumlusu Üçer'in koronavirüs testi pozitif çıktı
27 Mart 2020 17:43