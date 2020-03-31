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Fenerbahçe'de 65 kişinin testi negatif çıktı

Fenerbahçe Kulübü, kadın ve erkek voleybol takımları ile basketbol kadın takımının sporcu, teknik ve idari ekip olmak üzere 65 kişiye koronavirüs testi yapıldığını ve sonuçların negatif çıktığını açıkladı
 31 Mart 2020 13:49
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Fenerbahçe'de 65 kişinin testi negatif çıktı

Fenerbahçe Kulübü, kadın ve erkek voleybol takımları ile basketbol kadın takımının sporcu, teknik ve idari ekip olmak üzere 65 kişiye koronavirüs testi yapıldığını ve sonuçların negatif çıktığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpte koronavirüs tedbirleri sürüyor. Basketbol ve futbol takımlarında pozitif sonuçlara rastlanmasının ardından kadın ve erkek voleybol takımları ile basketbol kadın takımına da test yapıldı. Test sonuçlarının negatif olduğu açıklandı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Spor Kulübü Kadın ve Erkek Voleybol Takımları ile Basketbol Kadın takımımızda sporcu, teknik ve idari ekipten olmak üzere toplamda 65 kişiye yeni tip Koronavirüs taramaları yapılmıştır.

İlk yapılan tetkiklerde 5 kişide Koronavirüs bulgularına rastlanılmış olması sebebiyle, detaylı taramaları gerçekleştirilmiş, sonrasında sonuçlar negatif çıkmıştır.

Böylelikle, tarafımıza iletilen son test sonuçlarına göre tüm sporcu, idari personel ve teknik heyetlerimizin sonuçları negatiftir.

İlk bulguları pozitif çıkan sonrasında yapılan ikinci testlerinde negatif gelen sporcularımız ve teknik heyetimizden bir çalışanımız tedbir amaçlı tıbbı kontrol altında, ev istirahatlerindedirler.

Bu süreçte kulübümüze desteklerinden ötürü sponsorumuz Liv Hospital/Medical Park hastanelerine destekleri için teşekkürlerimizi sunarız."
İhlas Haber Ajansı
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