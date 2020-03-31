Fransa da bağış kampanyası düzenleyecek
Fransa Maliye Bakanı Gerald Darmanın, koronavirüsün yaratmış olduğu yaraları sarmak için, yardım etmek ve yardıma ihtiyacı olanları buluşturacakları online bir sistem kuracaklarını açıkladı
|31 Mart 2020 13:56
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Fransa Maliye Bakanı Gerald Darmanın sosyal medya hesabı üzerinden bugün bir açıklama yaptı.
Açıklamada, bireyler ve iş dünyasının, ülkede koronavirüs salgınından en çok etkilenenlere yönelik dayanışma çabalarına katkı vermek için, kurulacak olan bağış platformuna destek vermeye çağrıldı
Fransa, Koronavirüs salgınında, en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor. Ülkede şuana kadar 44 bin vaka ve 3.024 ölüm meydana geldi.
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