1000 TL'lik yardımın kimlere ve ne zaman ödeneceği netleşti
|31 Mart 2020 13:55
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SYDV'lerde yarın ödenmesine başlanacak 1000 TL'lik yardımı kimlerin alacağı netleşti.
İşte 1000 TL'lik yardım alacaklar
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca; - 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu veya - 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
Bu Kanunlar kapsamında halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacaktır.
Ödeme Tarihleri
Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da,
1 ve 6 olanlar 2'sinde
2 ve 7 olanlar 3'ünde
3 ve 8 olanlar 4'ünde
4 ve 9 olanlar 5'inde
PTT Kartı olan vatandaşlarımız 1.000 TL'lik desteği tüm kamu bankalarının ATM'lerinden komisyonsuz olarak çekebiliyor.
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