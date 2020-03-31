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AYM de başvuru sürelerini 30 Nisan'a kadar durdurdu

Anayasa Mahkemesi'nce (AYM) corona virüs salgını nedeniyle bireysel başvuruya ilişkin sürelerin 30 Nisan'a kadar durdurulduğu açıklandı
 31 Mart 2020 13:54
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AYM de başvuru sürelerini 30 Nisan'a kadar durdurdu

AYM'den yapılan yazılı açıklamada, "Corona virüs salgını nedeniyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla çıkarılan 7226 sayılı Kanun'un Geçici 1'inci maddesi kapsamında Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruya ilişkin süreler 13.03.2020 tarihinden 30.04.2020 tarihine kadar durdurulmuştur" denildi.
DHA
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