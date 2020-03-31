AYM de başvuru sürelerini 30 Nisan'a kadar durdurdu
Anayasa Mahkemesi'nce (AYM) corona virüs salgını nedeniyle bireysel başvuruya ilişkin sürelerin 30 Nisan'a kadar durdurulduğu açıklandı
|31 Mart 2020 13:54
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AYM'den yapılan yazılı açıklamada, "Corona virüs salgını nedeniyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla çıkarılan 7226 sayılı Kanun'un Geçici 1'inci maddesi kapsamında Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruya ilişkin süreler 13.03.2020 tarihinden 30.04.2020 tarihine kadar durdurulmuştur" denildi.
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