Eski Kongo Cumhurbaşkanı Opango koronavirüsten öldü
Kongo Cumhuriyeti'ni 1977-1979 yıllarında yöneten eski Cumhurbaşkanı Jacques Joachim Yhombi Opango, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetti
|31 Mart 2020 14:03
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Kongo Cumhuriyeti'ni 1977-1979 yıllarında yöneten eski Cumhurbaşkanı Jacques Joachim Yhombi Opango, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetti.
Opango'nun oğlu Jean-Jacques Yhombi Opango, babasının dün Paris yakınlarındaki Neuilly-sur-Seine'deki Amerikan Hastanesi'nde Kovid-19 nedeniyle öldüğünü söyledi.
Kongo devlet televizyonu Tele-Congo da Opango'nun öldüğünü doğruladı.
81 yaşında vefat eden Opango, uzun yıllardır çeşitli hastalıklarından ötürü tedavi görüyordu.
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