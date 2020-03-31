TV'lerde virüsten korunma yollarını anlatan isim, virüse yakalandı
Koronavirüs hakkında ekranlara çıkıp sık sık uyarılarda bulunan Özyaral'de korona belirtileri görüldü.
|31 Mart 2020 14:19
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Koronavirüs vakalarının ilk çıkmaya başladığı zamanlardan itibaren ekranlarda görmeye alıştığımız isimlerden olan sağlık uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral'de koronavirüs belirtileri ortaya çıktı.
YÜKSEK ATEŞ VE ÖKSÜRÜK..
Özellikle 11 Mart'tan itibaren Türkiye'deki ilk koronavirüs vakalarından sonra, ekranların başına geçenleri koronavirüs hakkında bilgilendiren, hastalıktan nasıl korunacağı hakkında bilgi veren Oğuz Özyaral, dün akşam yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Yapılan ilk tetkiklerin ardından Özyaral'ın koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatışı yapıldı.
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