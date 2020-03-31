Virüse karşı önlem almayacağını açıklayan Belarus'ta ilk ölüm
Belarus'ta korona virüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
|31 Mart 2020 14:26
|Yazdır
Belarus'ta korona virüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.
Korona virüs pandemisinde bilanço artıyor. Belarus Devlet Başkanı Alexandr Lukaşenko, ülkede virüs kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiğini açıkladı. Ülkede tespit edilen korona virüs vaka sayısı ise 152'ye yükseldi.
Öte yandan Lukaşenko, geçtiğimiz günlerde korona virüs salgınına ilişkin herhangi bir önlem almayacaklarını belirterek, "Olur böyle şeyler. En önemlisi panik yapmamaktır" sözlerini kullanmıştı.
4 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Putin'le böyle tokalaşmıştı, koronavirüse yakalandı
31 Mart 2020 16:46
|Azerbaycan'da koronavirüsten 5. ölüm
31 Mart 2020 15:52
|Hollanda'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bini aştı
31 Mart 2020 15:27
|Koronavirüs durdurulamıyor... Vaka sayısı 800 bini geçti
31 Mart 2020 14:37
|İspanya'da koronavirüsten ölü ve vaka sayısında rekor artış
31 Mart 2020 14:36
|Belçika'da 12 yaşındaki kız çocuğu, koronavirüsten öldü
31 Mart 2020 14:23
|Eski Kongo Cumhurbaşkanı Opango koronavirüsten öldü
31 Mart 2020 14:03
|Fransa da bağış kampanyası düzenleyecek
31 Mart 2020 13:56
|ABD, aşıyı Eylül'e kadar insanlar üzerinde denemeye başlayacak
31 Mart 2020 12:09
|İran'da yeni doğan bebekte Koronavirüs tespit edildi
31 Mart 2020 11:52