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Virüse karşı önlem almayacağını açıklayan Belarus'ta ilk ölüm

Belarus'ta korona virüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
 31 Mart 2020 14:26
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Virüse karşı önlem almayacağını açıklayan Belarus'ta ilk ölüm

Belarus'ta korona virüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

Korona virüs pandemisinde bilanço artıyor. Belarus Devlet Başkanı Alexandr Lukaşenko, ülkede virüs kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiğini açıkladı. Ülkede tespit edilen korona virüs vaka sayısı ise 152'ye yükseldi.

Öte yandan Lukaşenko, geçtiğimiz günlerde korona virüs salgınına ilişkin herhangi bir önlem almayacaklarını belirterek, "Olur böyle şeyler. En önemlisi panik yapmamaktır" sözlerini kullanmıştı.
İhlas Haber Ajansı
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