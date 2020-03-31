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FIBA Şampiyonlar Ligi, 8'li finalle tamamlanacak

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde sezonun 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde yapılacak 8'li finalle sonlandırılacağını açıkladı.
 31 Mart 2020 14:33
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FIBA Şampiyonlar Ligi, 8'li finalle tamamlanacak

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde sezonun 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde yapılacak 8'li finalle sonlandırılacağını açıkladı.

FIBA'dan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin, 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde tek maç eleme usulü oynanacak 8'li finalle tamamlanacağı belirtildi.

Organizasyonun düzenleneceği yer ve diğer ayrıntıların, ileriki bir zamanda ilan edileceği aktarıldı.

Son 16 turunda koronavirüs salgını sebebiyle yapılamayan 2 karşılaşmanın ise (Dijon-Nizhny Novgorod, Iberostar Tenerife-Filou Oostende) 8'li finalden önce oynanacağı bildirildi.
Anadolu Ajansı
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