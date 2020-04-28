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Kamu görevlisine hakaret suçundan mahkum olursam görevime son verilir mi?

Kamu görevlisine hakaretten dolayı 1 yıl hapis cezası alan kişinin sözleşmeli personel olması mümkün olmadığı gibi eğer sözleşmeli personel ise de sözleşmesinin fesih edilmesi gerekmektedir. Ancak, mahkumiyetin para cezasına çevrilmesi veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi halinde ise idare tarafından sözleşmenin feshi mümkün değildir.
 28 Nisan 2020 00:04
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Kamu görevlisine hakaret suçundan mahkum olursam görevime son verilir mi?

Soru: Bir devlet kurumuna sözleşmeli personel olarak atandım. Şahsıma kamu görevlisine hakaret suçlaması ile ceza davası açılmış. Burdan alacağım herhangi bir ceza benim memuriyetimi etkiler mi?

Cevap: Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçu Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenmiş olup, cezanın alt sınırı en az bir yıldır. Hakaret suçu, kasten işlenen bir suç olup, taksirli hali kanunda düzenlenmemiştir. Kanunun 130. maddesine göre de suçun soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı değildir. Bu yönüyle uzlaştırma kapsamına da girmemektedir.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 12. maddesinin ilk fıkrasında, "Sözleşmeli olarak çalıştırılacakların, ilgili kurumun saptayacağı özel koşulların yanı sıra, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımaları gereklidir." hükmü yer almakta olup, ek 6. maddede ise işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin sonradan kaybedilmesi halinde, sözleşme ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca tek taraflı feshedilmektedir.

657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) bendinin (5) numaralı alt bendine göre ise, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasıyla mahkum olmak memur olmaya engel bir durumdur. Aynı şekilde memuriyetteyken bu şekilde mahkum olunması halinde memuriyete alınma şartları kaybedilmiş olduğundan görev sona ermektedir. Esaslarda yapılan atıf sebebiyle kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl ve üzeri mahkumiyet alan kişi sözleşmeli personel olarak atanamamakta, sözleşmeli personel ise sözleşmesi feshedilmektedir.

Sonuç olarak;

1- Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret sebebiyle 1 yıl veya daha fazla süreli kesinleşmiş bir mahkumiyet halinde sözleşmeniz idare tarafından feshedilecektir.

2- Ancak, mahkumiyetin para cezasına çevrilmesi veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi halinde ise idare tarafından sözleşmenin feshi mümkün değildir.

Memurlar.Net - Özel

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