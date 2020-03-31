Ankara ve Kırıkkale'de eczanelerin çalışma saatleri değiştirildi
|31 Mart 2020 14:44
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Ankara Eczacı Odası Yönetim Kurulu tarafından, başkentte ve Kırıkkale'de eczanelerin çalışma saatlerinin yarından geçerli olmak üzere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını geçene kadar cumartesi günleri de dahil 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet vereceği duyuruldu.
Ankara Eczacı Odasının internet sitesinden yapılan açıklamada, Kovid-19 pandemisi sebebiyle iş yükü artan ve yüksek risk grubunda bulunan eczacıların ve yardımcı personelin çalışma saatlerinin esnetilmesi için bir süredir Ankara İl Sağlık Müdürlüğü nezdinde yürütülen çalışmaların sonuçlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Ankara ve Kırıkkale illerimizdeki eczane çalışma saatleri, salgın tehlikesi geçene kadar geçici süreyle değiştirilmiştir. İl Sağlık Müdürlüğümüz ile alınan karar gereği, eczanelerimiz 31 Mart 2020 tarihi itibarıyla cumartesi günleri dahil 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet vereceklerdir. Tüm meslektaşlarımıza duyurulur." ifadesine yer verildi.
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