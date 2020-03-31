Meteorolojiden iki bölgeye kuvvetli sağanak uyarısı
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bu geceden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
|31 Mart 2020 15:08
|Yazdır
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bu geceden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde öngörülen sağanak ve gök gürültülü sağanağın Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Şırnak, Siirt, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari'de kuvvetli olacağı (25-50 kilogram/metrekare) tahmin ediliyor.
Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Ankara BB'nin yardım kampanyasına 96 bine yakın başvuru geldi
31 Mart 2020 16:31
|Karantina süresi dolan vatandaşlar yurtlardan ayrılıyor
31 Mart 2020 16:25
|Antalya'da da çocukların pazar ve marketlere girişi yasaklandı
31 Mart 2020 15:59
|Hastaneden izinsiz çıkmıştı, korona virüsten hayatını kaybetti
31 Mart 2020 15:37
|35 yaşındaki kadın koronavirüsünden hayatını kaybetti
31 Mart 2020 15:17
|Ordu'da vatandaşlara 'Orduca' uyarı: Evde durun daa
31 Mart 2020 14:53
|Ankara ve Kırıkkale'de eczanelerin çalışma saatleri değiştirildi
31 Mart 2020 14:44
|Umre dönüşü karantinaya alınan umreciler evlerine gönderiliyor
31 Mart 2020 14:12
|Restoranda koronavirüs önlemi: dezenfekte kabini
31 Mart 2020 13:37
|Konya Büyükşehir, ihtiyaç sahiplerine 2 ay suyu ücretsiz verecek
31 Mart 2020 13:09