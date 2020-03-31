Ordu'da vatandaşlara 'Orduca' uyarı: Evde durun daa
Ordu'da vatandaşların evde kalmaları için Orduca uyarılar yapılıyor.
|31 Mart 2020 14:53
|Yazdır
Ordu'da vatandaşların evde kalmaları için Orduca uyarılar yapılıyor.
Altınordu Belediyesi korona virüs önlemleri kapsamında evde kal çağrısına farklı bir boyut kazandırdı. Altınordu Belediyesi bu kapsamda şehrin dört bir yanında bulunan billboardlara 'Orduca' uyarılar yazarak vatandaşın ilgisini çekmeyi başardı.
Altınordu Belediyesi tarafından hazırlanan Orduca afişlerde 'Evde Durun Daa', 'Oturun Ottuuz Evde', 'Az Öte Git Daa', 'Evden Bir Yere Irganman' gibi yöresel sözlerle vatandaşın ilgisinin artması sağlandı.
Bu afişleri gören ve tebessüm eden vatandaşlar da yapılan çalışmanın Ordu'ya özgü olmasından dolayı hem mutlu olduklarını hem de uyarıları dikkate alacaklarını belirttiler.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Ankara BB'nin yardım kampanyasına 96 bine yakın başvuru geldi
31 Mart 2020 16:31
|Karantina süresi dolan vatandaşlar yurtlardan ayrılıyor
31 Mart 2020 16:25
|Antalya'da da çocukların pazar ve marketlere girişi yasaklandı
31 Mart 2020 15:59
|Hastaneden izinsiz çıkmıştı, korona virüsten hayatını kaybetti
31 Mart 2020 15:37
|35 yaşındaki kadın koronavirüsünden hayatını kaybetti
31 Mart 2020 15:17
|Meteorolojiden iki bölgeye kuvvetli sağanak uyarısı
31 Mart 2020 15:08
|Ankara ve Kırıkkale'de eczanelerin çalışma saatleri değiştirildi
31 Mart 2020 14:44
|Umre dönüşü karantinaya alınan umreciler evlerine gönderiliyor
31 Mart 2020 14:12
|Restoranda koronavirüs önlemi: dezenfekte kabini
31 Mart 2020 13:37
|Konya Büyükşehir, ihtiyaç sahiplerine 2 ay suyu ücretsiz verecek
31 Mart 2020 13:09