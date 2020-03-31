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Tapu'da, sadece aile birliği mazeretine bağlı tayinler yapılacak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bir açıklama yaparak zorunlu ve isteğe bağlı atama işlemlerini ertelediğini ancak memur, sözleşmeli personel ve işçilerin aile birliği mazeretine bağlı atama taleplerinin 1-15 Nisan 2020 tarihleri arasında Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden alınacağını açıkladı.
 31 Mart 2020 14:55
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Tapu'da, sadece aile birliği mazeretine bağlı tayinler yapılacak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bir açıklama yaparak zorunlu ve isteğe bağlı atama işlemlerini ertelediğini ancak memur, sözleşmeli personel ve işçilerin aile birliği mazeretine bağlı atama taleplerinin 1-15 Nisan 2020 tarihleri arasında Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden alınacağını açıkladı.

2020 YILI ATAMA VE YER DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ ERTELENMİŞTİR

Yer değiştirme kurulunun 2020/1 sayılı kararı ile 2020 yılında yer değiştirme suretiyle atamaya tabi kadro ve unvanların belirlenmesi ve ilanı işlemi ile isteğe bağlı atama işlemlerinin tüm dünya ile birlikte ülkemizi etkisi altına alan COVID-19 salgınının etkilerinin ve yayılımının azalmasını müteakip, yeniden değerlendirilmek ve ilan edilmek üzere ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir.

Zorunlu atama ve yer değişikliği işlemleri ile memurlar, sözleşmeli personel ve işçilerin isteğe bağlı atama işlemlerine dair takvim salgının etkilerinin azalmasına müteakip ilan edilecektir. Memurlar, sözleşmeli personel ve işçilerin aile birliği mazeretine bağlı atama talepleri 1-15 Nisan 2020 tarihleri arasında Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden alınacaktır. Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yapılmayan mazerete bağlı atama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Söz konusu kararın bir örneği aşağıdaki linkte yer almaktadır.

Memurlar.Net
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