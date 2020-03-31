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Esnaflar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Malatya'da esnaflar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
 31 Mart 2020 15:06
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Esnaflar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Malatya'da esnaflar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesi Dabakhane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bakırcılar Çarşısı'nda faaliyet gösteren iki esnaf arasında henüz bilenmeyen bir nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada silahla açılan ateş sonucunda Mehmet A., M.H.A, S.A. ve F.B. yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Mehmet A. kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybederken, olayın şüphelileri R.K., S.K. ve Y.E.E. polis ekipleri tarafından olayla kullanılan suç aletleri ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Diğer yaralıların kentteki çeşitli hastanelerde tedavileri sürerken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
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