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LGS'de sorulacak soruların müfredatı belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımları yayımlandı
 31 Mart 2020 15:18
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LGS'de sorulacak soruların müfredatı belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımları yayımlandı

2020 yılında gerçekleştirilecek "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav"a esas olan derslere ait konu, kazanım ve açıklamalar belirlenmiştir.

Belirlenen konu, kazanım ve açıklamalara ulaşmak için tıklayınız.
Memurlar.Net
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