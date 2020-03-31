LGS'de sorulacak soruların müfredatı belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımları yayımlandı
|31 Mart 2020 15:18
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Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımları yayımlandı
2020 yılında gerçekleştirilecek "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav"a esas olan derslere ait konu, kazanım ve açıklamalar belirlenmiştir.
Belirlenen konu, kazanım ve açıklamalara ulaşmak için tıklayınız.
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