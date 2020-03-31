Türkiye Musevileri Hahambaşı Haleva'dan 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek
Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Biz bize yeteriz Türkiyem kampanyasına 5 aylık maaşını bağışlayarak destek verdi
|31 Mart 2020 15:25
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Türkiye Hahambaşılığı Vakfı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın ve kabinemizin öncülüğünde, bu süreçte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için başlatılan kampanyaya Hahambaşımız İsak Haleva da 5 aylık maaşlarıyla katılmışlardır."
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